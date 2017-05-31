МЧС России предупредило о новом шторме в Москве

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bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 16:22
МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Если прогноз ведомства сбудется, это будет второй ураган в Москве за неделю.
© Reuters / Scanpix

По данным ведомства, в ночь на 1 июня ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

В понедельник 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган, унесший жизни 15 человек, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше полутора тысяч машин.

При этом большинство москвичей не получили оповещений о надвигающемся шторме. После этого в Госдуме попросили Генпрокуратуру, мэрию и МЧС проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях после урагана в Москве.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан об ударе стихии.

Как подсчитало агентство Интерфакс, ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет.

Подобное стихийное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек.

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