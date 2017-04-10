МЧС России: казанский Храм всех религий подожгли умышленно

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bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 16:05
Пожар в Храме всех религий в Казани, в результате которого погиб человек, по предварительным данным, произошел из-за поджога.
© Sputnik / Scanpix

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Татарстану.

В храме было найдено несколько очагов пожара, а также следы горючей жидкости. Тело погибшего обнаружили на втором этаже здания во время тушения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщает местное управление Следственного комитета, 63-летний мужчина проживал в храме, где работал строителем. Ведомство начало доследственную проверку по факту случившегося.

Пожар в храме начался рано утром в понедельник, 10 апреля. Его тушение заняло более трех часов. Видео пожара было опубликовано на официальной YouTube-странице управления МЧС по Татарстану.

Храм всех религий был построен в 1994 году архитектором Ильдаром Хановым. В нем не проходят службы и обряды. Сооружение является символом всех религий, культур и цивилизаций - оно включает в себя элементы православного храма, мечети, синагоги. В общей сложности в здании присутствуют символы 16 религий.

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