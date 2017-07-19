Матвиенко заявила об ответных мерах на снос советских памятников в Польше

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Телеканал "Дождь"
среда, 19 июля 2017 г. 16:08
Министерство иностранных дел России готовит ответ на решение Польши демонтировать советские памятники, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».
Valentina Matvijenko
© RIA/Scanpix

На заседании этот вопрос поднял сенатор Антон Беляков. Он предложил ввести персональные санкции против польских политиков, которые непосредственно имеют отношение к этому закону. Беляков считает, что им нужно запретить въезд в Россию.

Он уверен, что у некоторых депутатов Сейма, которые стоят за таким решением, «есть экономические связи с Калининградским регионом и они часто посещают нашу страну».

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил рассмотреть обращение к международным парламентским структурам совместно с Кнессетом Израиля.

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который включает демонтаж памятников и переименование объектов, связанных с коммунистическим наследием. Под действие новых поправок не попадают памятники, не предназначенные «для публичного просмотра» и расположенные на кладбищах.

МИД России назвал такие меры провокацией и заявил, что они не останутся без последствий.

Телеканал "Дождь"
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Россия

Матвиенко заявила об ответных мерах на снос советских памятников в Польше (14)

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Министерство иностранных дел России готовит ответ на решение Польши демонтировать советские памятники, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

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