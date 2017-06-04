Массовое убийство под Тверью: девять погибших

 (50)
bbcrussian.com
воскресенье, 4 июня 2017 г. 10:05
Мужчина, имя которого не называется, застрелил девять человек вечером в субботу в дачном кооперативе в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, сообщили в Следственном комитете.
Šautuvas
© Shutterstock nuotr.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

"Органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек", - говорится в заявлении официального представителя СКР Светланы Петренко. Позже стало известно, что было найдено тело девятой жертвы.

Согласно официальной информации, шестеро мужчин и две женщины были убиты в ходе домашнего праздника в результате бытового конфликта. Тело девятой жертвы было обнаружено в багажнике одной из машин рядом с домом, где, судя по всему, проходило застолье.

Как сообщают в Следственном комитете, между владельцами дачных участков в кооперативе "50 лет Октября" произошёл конфликт, после которого один из его участников взял дома оружие и расстрелял своих оппонентов и свидетелей ссоры.

Также сообщается, что 45-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Тверской области мужчина расстрелял восемь человек (50)

Šautuvas
В Тверской области в поселке мужчина совершил убийство восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Путин предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО (69)

Billas Clintonas, Vladimiras Putinas
Президент Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом он заявил в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером. В опубликованных ранее отрывках из беседы Путин хвалил своих телохранителей и рассуждал о судьбе экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, о котором Стоун снял фильм.

Защитники музея в Исаакии от РПЦ обратились в Конституционный суд (24)

Защитники музея в Исаакиевском соборе Петербурга, который могут передать в ведение Русской православной церкви, оспорили позволяющий сделать это закон в Конституционном суде. Об этом со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского сообщает "Фонтанка".

Ростех просит монополии по продаже ВИЧ-препаратов для "дочки" без производственных мощностей (11)

Ростех просит монополии по продаже ВИЧ-препаратов для дочки без производственных мощностей
Госкорпорация "Ростех" попросит сделать свою "дочку" - фармацевтическую компанию "Нацимбио" - единственным поставщиком ВИЧ-препаратов, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ГК Сергей Чемезов. По данным "Ведомостей", своего производства в этой сфере у "Нацимбио" сейчас нет. В Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом заявили, что по итогам 2016 года в России появилось более 100 тысяч заболевших, и ситуация продолжает ухудшаться. Зарубежная пресса называла Россию "цитаделью" заболевания. В начале года Минфин не разрешил выделение 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ. Особенность ВИЧ в том, что вылечить вирус невозможно, но больные могут вести полноценную жизнь, на протяжении многих лет принимая современные препараты.

Москва требует объяснений: США включили россиян в корейский санкционный список (44)

Rusijos atstovas JT Vladimiras Safronkovas
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков потребовал от США разъяснений из-за того, что россияне попали под санкции Вашингтона против Северной Кореи.
Facebook друзья
Rambler's Top100