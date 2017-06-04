Массовое убийство под Тверью: девять погибших

Мужчина, имя которого не называется, застрелил девять человек вечером в субботу в дачном кооперативе в поселке Редкино Конаковского района Тверской области, сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

"Органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек", - говорится в заявлении официального представителя СКР Светланы Петренко. Позже стало известно, что было найдено тело девятой жертвы.

Согласно официальной информации, шестеро мужчин и две женщины были убиты в ходе домашнего праздника в результате бытового конфликта. Тело девятой жертвы было обнаружено в багажнике одной из машин рядом с домом, где, судя по всему, проходило застолье.

Как сообщают в Следственном комитете, между владельцами дачных участков в кооперативе "50 лет Октября" произошёл конфликт, после которого один из его участников взял дома оружие и расстрелял своих оппонентов и свидетелей ссоры.

Также сообщается, что 45-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.