Машинист объяснил, почему не остановил поезд после взрыва в Петербурге

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bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 13:14
После взрыва в поезде петербургского метро состав прошел до следующией станции без замедления, рассказал машинист Александр Каверин. Он пояснил, что действовал строго по инструкции.
Teroro aktas Sankt Peterburge
© AFP / Scanpix

"Произошёл хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи "пассажир-машинист". Одновременно говорили все во всех вагонах. [...] Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шёл без замедления", - рассказал он.

По его словам, о том, что в вагоне произошёл взрыв, сотрудники метро узнали только после остановки состава.

В Следственном комитете России ранее заявили, что действия машиниста помогли предотвратить большее количество жертв.

Взрыв прогремел в понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, предположительно, начиненное поражающими элементами.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице. Среди раненых трое иностранцев - граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

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