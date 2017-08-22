Марсово поле в Петербурге исключили из перечня городских гайд-парков

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому Марсово поле исключается из перечня городских гайд-парков, сообщает ТАСС.

Это означает, что теперь там больше нельзя организовывать митинги и другие массовые мероприятия без предварительного согласования с властями.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале Смольного, отмечается, что соответствующие поправки вносятся в связи с "многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга", а также органов местного самоуправления, сообщает newsru.com

Издание "Фонтанка" отмечает, что документ об исключении Марсова поля из перечня гайд-парков был подписан 17 августа - спустя пять дней после митинга гей-активистов, закончившегося нападением на участников мероприятия и присутствовавших там журналистов со стороны хулиганов.

Идея введения запрета на проведение на Марсовом поле массовых мероприятий без согласования с властями начала активно обсуждаться еще в июне после антикоррупционной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Соответствующая инициатива была озвучена Общественным советом при региональном управлении МВД.

Вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, комментируя эту информацию, заверял, что вероятность исключения Марсова поля из списка гайд-парков минимальна. "Не зря мы в свое время принимали решение о том, что должно быть место в центре, где можно проводить митинги без согласования в уведомительном порядке", - утверждал чиновник.

Отметим, что в Петербурге запрещено проводить массовые акции на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений. Марсово поле получило статус гайд-парка в 2012 году, а позже подобные места появились в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября.

"Фонтанка" уточняет, что гайд-парками в спальных районах практически никто не пользуется, тогда как в центре города каждый год проходило около 50 митингов.

Напомним, в несогласованной властями акции против коррупции на Марсовом поле 12 июня приняли участие до 10 тысяч человек. По данным СМИ, более 650 человек было задержано, полиция сообщила о 500 задержанных.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов возложил часть ответственности за беспорядки на местные органы исполнительной власти, которые "в очередной раз продемонстрировали нежелание и неспособность найти законное решение, обеспечивающее конституционное право граждан на свободу мирных собраний".

Он подчеркивал, что события 12 июня "вновь показали, что самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав, гарантированных статьей 31 Конституции России, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству".