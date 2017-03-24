Марин Ле Пен в Москве встретилась с Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним перспективы совместной борьбы с терроризмом.

На встрече с Ле Пен российский президент заявил, что Россия, как и другие страны, неоднократно подвергалась террористическим атакам. В частности, он напомнил о нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, произошедшем в пятницу утром.

"Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом", - цитирует слова Путина агентство РИА Новости.

Ле Пен со своей стороны поддержала это мнение, сказав, что Москва и Париж относятся к тем, кто реально борется с терроризмом. В связи с этим она предположила, что двум странам было бы выгодно обмениваться разведданными.

"К сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами", - сказала она.

С Путиным Ле Пен, прибывшая в Москву по приглашению российской Госдумы, встретилась после того, как посетила в Патриарших палатах Кремля выставку французских произведений искусства.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, именно после этого французского политика принял Путин. При этом в Кремле настаивают, что не намерены как-то вмешиваться в ход президентских выборах во Франции и стремятся к общению "со всем спектром политиков".

В пятницу утром Ле Пен посетила Госдуму и встретилась с российскими парламентариями, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, с которым, как сообщается, она обсудила проблему международного терроризма и развитие франко-российского сотрудничества.

Володин пригласил Ле Пен принять участие в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил журналистам, что Марин Ле Пен посещает Москву по его личному приглашению. Встреча с российскими парламентариями входила в ее официальную программу, а встреча с Путиным - нет.

На встрече с членами комитета Госдумы по международным делам кандидат в президенты Франции заявила, что главные вызовы для мирового сообщества сейчас - это глобализм и исламский фундаментализм.

"Дело в том, что в настоящий момент проблемы, с которыми сталкивается Франция, в большинстве своем можно резюмировать следующим образом: Франция перестала быть суверенной страной", - заявила Ле Пен членам комитета Госдумы. Она также в очередной раз заявила, что считает глупыми европейские санкции против России.

Ле Пен покинула Госдуму РФ без комментариев прессе. После ее встречи со спикером Госдумы Володиным был запланирован подход к журналистам, и на брифинг собралось несколько десятков репортеров. Однако им было сообщено, что кандидат в президенты Франции в связи с плотным графиком уже покинула здание российского парламента.

Пророссийский кандидат

Марин Ле Пен ранее неоднократно призывала к отмене европейских санкций в отношении России.

"Я всегда выступала за отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными. Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом", - заметила Ле Пен на встрече с председателем нижней палаты парламента.

С 2011 года Ле Пен приезжала в Россию четырежды, однако текущий ее визит знаковый, так как предшествует президентским выборам во Франции.

23 апреля пройдет первый тур выборов, на 7 мая намечен второй - в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет большинства голосов. Этого, правда, не случалось с 1958 года.

Выгодный кандидат

Лидер "Национального фронта" считается наиболее выгодным для Кремля кандидатом французской предвыборной гонки.

Ле Пен ранее называла Путина хорошим партнером Европы, фактически одобрила аннексию Крыма Россией, не признанную международным сообществом, и поддержала российские военные действия в Сирии.

"Я не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к Российской Федерации", — сказала Ле Пен на заседании комитета Госдумы по международным делам, в котором, как сообщается, она приняла участие.

Как замечает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, мало в какой столице Ле Пен принимают с большим вниманием, чем в Москве, поскольку для нее как для популистки националистического толка Владимир Путин, прежде всего - это сильный лидер, ставящий интересы страны на первое место.

Секретарь "Национального фронта" по финансовым вопросам Валлеран де Сен-Жюст отверг появившиеся в СМИ предположения о том, что председатель его партии приехала в Москву за деньгами.

Однако некоторые другие его однопартийцы ранее говорили о необходимости собрать несколько миллионов евро на дополнительное финансирование президентской кампании.

Скандалы и кредиты

В 2014 году разгорелся скандал, когда де Валлеран Сен-Жюст признал получение кредита в 9 млн евро (11,2 млн долларов) от "Первого чешско-российского банка", который являлся полностью российским. Некоторые СМИ тогда сообщали, что сумма займа могла быть значительно выше.

В июле прошлого года Центробанк России отозвал лицензию у "Первого чешско-российского банка".

Сама Ле Пен ранее жаловалась на то, что большинство французских и европейских банков отказываются кредитовать ее партию, выступающую с крайне-правых, антиимигрантских позиций.

Согласно недавним социологическим опросам, Марин Ле Пен может выиграть в первом туре президентских выборов, однако скорее всего уступит центристу Эммануэлю Макрону во втором туре выборов.