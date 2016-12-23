Лужков назвал "полным бредом" сообщения о клинической смерти

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 декабря 2016 г. 15:38
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «полным бредом» сообщения о своей клинической смерти. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
Jurijus Lužkovas
© RIA/Scanpix

«Все эти разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда», — сказал экс-мэр. Лужков сообщил, что у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщил, что Лужков был экстренно госпитализирован, и врачи вывели его из состояния клинической смерти. Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг Дождю эту информацию.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ. После этого, по словам Садовничего, Лужков отправился в больницу.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москва с 1992 по 2010 годы.

Телеканал "Дождь"
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