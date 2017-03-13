Лучшего шахматиста России Путин пригласил войти в состав Общественной палаты

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rus.DELFI.lv
понедельник, 13 марта 2017 г. 19:47
Ведущий российский шахматист Сергей Карякин принял предложение президента РФ Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты РФ.
© Reuters / Scanpix

В прошлом году Карякин боролся за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном, но проиграл и тай-брейке. Но буквально в последние дни 2016 года сумел взять реванш у норвежца, отобрав у него титул чемпиона мира по блицу.

Теперь Карякин намерен заняться общественной деятельностью, приняв приглашение президента страны.

По словам шахматиста, для него это новый вызов, ранее гроссмейстер никогда не занимался общественной деятельностью. Карякин, правда, добавил, что не располагает большим количеством свободного времени из-за занятости на самых разных турнирах, но добавил — тем интереснее будет ему совмещать эти деятельности.

"Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился", — сказал Карякин ТАСС.

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