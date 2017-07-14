Ловца покемонов Соколовского внесли в список экстремистов

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков написал в "Фейсбуке", что все счета его подзащитного заблокированы. "Поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", - добавил адвокат.
В мае этого года суд в Екатеринбурге признал блогера виновным в оскорблении чувств верующих. Так суд расценил тот факт, что Соколовский ловил покемонов в церкви и выложил в интернет видеоролик об этом. В итоге блогер получил условный срок.
Текст приговора Соколовскому с обоснованием его вины ранее широко разошелся по сети из-за неоднозначных формулировок.
Цитаты из приговора Соколовскому
"[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога".
"...признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби".
"...наделение Иисуса Христа качествами покемона, как героя не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителя бестиария".
"... [видеоролики] содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты".
"Интеллектуальная недостаточность верующих людей была неоднократно представлена в рассмотренных выше видеофайлах".
"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса".
"[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".
Несколько дней спустя адвокат Соколовского заявил, что подал апелляцию на приговор. Пока что она не рассмотрена - это значит, что приговор в его отношении еще не вступил в законную силу и его нельзя считать осужденным.