Ловца покемонов Соколовского внесли в список экстремистов

Уральский блогер Руслан Соколовский, которого суд приговорил к условному сроку за ловлю покемонов в храме, попал в список экстремистов и террористов. В этом списке, находящемся на сайте Росфинмониторинга, он значится под номером 5847.

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков написал в "Фейсбуке", что все счета его подзащитного заблокированы. "Поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", - добавил адвокат.

В мае этого года суд в Екатеринбурге признал блогера виновным в оскорблении чувств верующих. Так суд расценил тот факт, что Соколовский ловил покемонов в церкви и выложил в интернет видеоролик об этом. В итоге блогер получил условный срок.

Текст приговора Соколовскому с обоснованием его вины ранее широко разошелся по сети из-за неоднозначных формулировок.

Цитаты из приговора Соколовскому

"[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога".

"...признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби".

"...наделение Иисуса Христа качествами покемона, как героя не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителя бестиария".

"... [видеоролики] содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты".

"Интеллектуальная недостаточность верующих людей была неоднократно представлена в рассмотренных выше видеофайлах".

"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса".

"[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".

Несколько дней спустя адвокат Соколовского заявил, что подал апелляцию на приговор. Пока что она не рассмотрена - это значит, что приговор в его отношении еще не вступил в законную силу и его нельзя считать осужденным.