Лопасть от разбившегося вертолета Robinson нашли в Телецком озере на Алтае

NEWSru.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 09:53
В Телецком озере в Республике Алтай обнаружен еще один обломок, предположительно принадлежащий потерпевшему крушение вертолету Robinson, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Robinson sraigtasparnis
© Sputnik / Scanpix

"Вечером в результате аэровизуального наблюдения специалисты "Алтай Авиа" обнаружили лопасть вертолета на расстоянии 21 км южнее кордона Кокши возле противоположного берега от места нахождения обломков, обнаруженных днем в среду", - говорится в сообщении.

"Чтобы извлечь предмет из воды, требуется задействовать плавательные средства, сегодня погодные условия не позволяют проводить работы на воде", - отмечается в сообщении. В МЧС уточнили, что в районе поисков в настоящее время шторм.

В четверг территорию будут обследовать при помощи двух вертолетов. С улучшением погоды продолжат работать водолазы, дно начнут исследовать при помощи глубоководного аппарата Falcon.

Вертолет Robinson 12 февраля упал в районе Телецкого озера. На борту находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В районе поисков ранее было обнаружено тело Елены Ракитской. В среду в озере в 16 км южнее кордона Кокши спасатели нашли чехлы от винтов и двигателя вертолета.

NEWSru.com
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