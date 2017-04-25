Липецкая область России: из-за обрушения склада PepsiСo потекли реки сока

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Интерфакс
вторник, 25 апреля 2017 г. 19:43
Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения кровли склада экспериментального консервного завода "Лебедянский" (принадлежит PepsiСo), стекают по улицам города Лебедянска в реку Дон, сообщает прокуратура Липецкой области Росссии.
© Vida Press

По сообщению "Интерфакса", для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор и специалисты контролирующих органов в сфере природопользования. Ситуация взята под контроль.

Ранее сообщалось, что обрушение кровли произошло утром во вторник в одном из складских помещений ОАО "ЭКЗ Лебедянский", принадлежащего компании PepsiСo, в городе Лебедянь Липецкой области. По данным местных медиков, под завалами находятся два человека.

К месту происшествия выехали несколько отделений спасателей. Площадь обрушения составляет 300 квадратных метров.

Следственные органы Липецкой области проводят доследственную проверку по факту обрушения кровли. Изымается техническая документация, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

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Интерфакс
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Липецкая область России: из-за обрушения склада PepsiСo потекли реки сока (7)

Липецкая область России: из-за обрушения склада PepsiСo потекли реки сока
Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения кровли склада экспериментального консервного завода "Лебедянский" (принадлежит PepsiСo), стекают по улицам города Лебедянска в реку Дон, сообщает прокуратура Липецкой области Росссии.

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