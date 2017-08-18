Лимузин Ельцина выставили на продажу

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Телеканал "Дождь"
пятница, 18 августа 2017 г. 19:00
В Санкт-Петербурге продают бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором бывший президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи. Об этом ТАСС сообщил представитель автосалона, который продает машину.
Borisas Jelcinas
© RIA/Scanpix

Он уточнил, что стоимость автомобиля составляет 19,7 миллионов рублей. Представитель автосалона также рассказал, что на автомобиле с водителем ездил Ельцин.

«К нам его привез депутат Госдумы из гаража особого назначения. Цену считаем адекватной и пока не планируем поднимать», — рассказал собеседник, отметив, что автомобиль находится «в очень хорошем состоянии».

Похожее объявление опубликовано на сайте «Авто.ру». В описании к автомобилю сказано, что на нем ездил Ельцин. Mercedes «не битый», имеет «задний привод, левый руль», а пробег составляет 60 тысяч километров. Лимузин сделали по спецзаказу.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сайта «Авто.ру» сообщает, что лимузин Mercedes-Benz S-klasse III (W140), на котором также ездил Ельцин, был недавно продан за 33 миллиона рублей.

Motor.ru сообщает, что автомобиль был переделан в броневик немецкой фирмой Trasco Bremen. Mercedes использовался в гараже особого назначения до появления в распоряжении службы заводского S-Class Pullman, который был подарен Ельцину канцлером Германии Гельмутом Колем.

Телеканал "Дождь"
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