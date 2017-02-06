Лилия Шевцова назвала унизительной зависимость России от США

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 12:33
Известный российский политолог Лилия Шевцова утверждает, что "есть нечто унизительное и комическое" в том, что Россия сделала себя зависимой от существования США.
© Reuters-Scanpix

"Есть нечто унизительное и одновременно комическое в том, как мы в России сделали Америку предметом наших мыслей, надежд и целого веера эмоций. Был бы жив швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг, он бы назвал российское отношение к Америке одержимостью – «коллективным комплексом», который развивается, когда народ теряет собственную идентификацию, оказывается дезориентированным и пытается жить чужой жизнью, чтобы компенсировать отсутствие привлекательности собственного бытия либо потерю вектора", пишет она в социальной сети Facebook.

"Мы в России, - пишет она, - стали жить американской жизнью - и уже давно. «Если мы одержимы, значит, есть кто-то сильнее нас; тот, кто владеет нами»,- говорил Юнг. Следовательно, Америка нами «владеет», даже если того и не желает и если мы этого не можем признать.

Lilija Ševcova
Lilija Ševcova
© AOP nuotr.

Причем, речь идет не только о сфере сознания. Соотнесение с Америкой, взгляд на мир через призму отношений с Америкой и ее лидером стали подтверждением великодержавного статуса - станового хребта российского самодержавия. Короче: Америка превратилась в системный фактор существования нынешней России, что делает российский суверенитет…хм.. совсем не безусловным.

Кремль не может легитимировать державность через демонстрацию своего мачизма Китаю - это было бы самоубийственно. А делать это лишь через устрашение соседей - унизительно. Для убедительности нашей державности – и веры в себя - нам нужно соотнесение с могущественной глобальной силой, но такой, которая бы держала себя в рамках ответственного поведения, т.е. игнорировала бы наши шалости.

Идеальной для Кремля была обамовская Америка, которую можно было дёргать за усы и за хвост. И она терпела, пытаясь не давать повод для нашего раздражения. Вот были времена! Но пришёл Трамп и создал новую ситуацию. Давайте посмотрим, что могут означать для России принципы, которые выдвигает нынешний хозяин Белого Дома.

- Америка будет опираться на национальные интересы. Какую эйфорию вызвало у нас это обещание Трампа. А на деле Россия должна бы обеспокоиться. Ведь Трамп понимает «национальные интересы» как отказ не только от продвижения демократии, но и от готовности к компромиссам, которая прежде была свойственна американскому гегемонизму. Отныне Вашингтон будет опираться на военную силу и ее наращивать, что означает новую гонку вооружений. Каковы шансы России в этой гонке с государством, оборонный бюджет которого составляет 583 миллиарда долларов?

- «Америка прежде всего»! Это вовсе не изоляционизм и не надейтесь! Речь идет о воинственном национализме с чувством расового превосходства. И как в эту схему укладываются надежды Кремля на «равноправие» с Америкой? Причем, американский этно-национализм неизбежно усилит волну всех прочих национализмов. А это делает раздел мира на сферы влияния сомнительным. Какие основания ожидать, что в эпоху взрыва национализма украинцы, белорусы либо грузины вдруг откажутся от национального самосознания?

- Опора международных отношений на транзакционизм», т.е. на сделки. История Трампа говорит, что он понимает сделку как аксиому: «Победитель получает все».

- Иран и Китай представляют угрозу для Америки. Но с какой стати России быть трамповским спецназом в его столкновении с этими странами – зачем создавать себе проблемы?

- Америка готова сотрудничать с Россией в борьбе с международным терроризмом. Заметьте: Трамп рассматривает в качестве угрозы весь ислам. Значит, нас приглашают к борьбе с исламской цивилизацией. И как мы с ней будем бороться внутри России? Это ли не лучший ход взорвать Россию изнутри!

И, наконец, основной принцип трамповской политики - непредсказуемость, якобинская готовность разрушить существующие нормы и договоренности. Видимо, в России Трамп усматривает союзника в своем бунте против нынешнего миропорядка. Но непредсказуемость Америки станет ударом по России, ибо Кремль может позволить себе делать неожиданные кульбиты, только будучи уверенным в западной реакции. А если Трамп может отмочить все, что угодно? Это же конец российской игры! Если речь идет о дарвиновском мире, куда нас приглашает Трамп и где все будут бороться за выживание любыми средствами, то там Россию, привыкшую иметь дело с изнеженным и пугливым западным сообществом, ожидает ледяной душ и неприятное отрезвление.
Дело осложняется еще и другим. Попытка Трампа увидеть в России союзника в своем проекте «Терминатор» создает ситуацию, когда мир, озлобившись на Трампа, начнет видеть в России своего противника. А как Россия будет реагировать на неизбежное - русофобство поднимающейся американской оппозиции Трампу, подозрительность Китая, враждебность Ирана и мстительность исламского мира? За одержимость Трампом придется платить - и цена может оказаться немалой", - заключает Лилия Шевцова.

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