Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу

bbcrussian.com
вторник, 8 августа 2017 г. 11:03
Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Sergejus Udalcovas
© AP/Scanpix

Он провел в заключении четыре с половиной года. Об освобождении оппозиционера сообщила его жена Анастасия на странице в "Фейсбуке".

Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. В июле 2014 годам их приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.

Развозжаева освободили в апреле 2017 года.

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