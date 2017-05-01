ЛГБТ-активисты задержаны в Петербурге за акцию солидарности с геями в Чечне

Члены ЛГБТ-сообщества в ходе первомайской акции несли радужные флаги и скандировали "Кадырова - в Гаагу". Полиция задержала около 10 человек.

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте полиция задержала несколько ЛГБТ-активистов, присоединившихся к первомайской колонне феминисток, сообщает "Фонтанка" в понедельник, 1 мая. По данным издания, активисты несли радужный флаг ЛГБТ-сообщества и скандировали "Кадырова - в Гаагу".

Позднее еще около 10 ЛГБТ-активистов, участвовавших в первомайском шествии в составе колонны градозащитников и "Открытой России", задержали у Аничкова моста, пишет "Фонтанка". Они устроили акцию солидарности с гомосексуалами Чечни: несколько активистов легли на проезжую часть, накрывшись радужными флагами и флагами Чеченской республики, а еще один стал посыпать их землей. Полиция посадила всех задержанных в служебные машины и увезла с места акции.

Шествию колонны градозащитников и "Открытой России" пытался помешать депутат Виталий Милонов и его сподвижники. Полиция, обратившись к участникам шествия с призывом не поддаваться на провокации, оттеснила народного избранника на тротуар. Колонна продолжила движение, скандируя "Милонов - позор Петербурга". На шествии звучали лозунги "Надоел", "Россия без Путина" и "Россия будет свободной".