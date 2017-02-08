"Левада-центр": почти половина россиян поддерживает смертную казнь

По данным социологов "Левада-центра", практически половина россиян выступает за смертную казнь и столько же - против.

Почти половина россиян (44%) поддерживает смертную казнь, следует из нового опроса "Левада-центра". Треть опрошенных (32%) считает, что следует восстановить смертную казнь в прежнем виде, как в начале 90-х. Еще 12% высказались за расширение применения высшей меры наказания.

Однако опрос свидетельствует, что общество расколото по этому вопросу. Другая часть опрошенных (41%) выступают против смертной казни. Четверть россиян (25%) считает, что следует сохранить мораторий на нее, 16% - что ее нужно полностью отменить. Еще 15% граждан затруднились ответить на вопросы социологов.

В целом за последние годы мнение россиян по поводу смертной казни сильно не менялось. В 2013 году против высшей меры наказания высказывались 35% опрошенных, за - 54%. В 2015 году соотношение сторонников и противников было 41% против 44%.

Данные опроса вписываются в общий тренд прошлых лет: общество постепенно склоняется к отмене смертной казни, говорит замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

"Если раньше граждане надеялись на жесткие меры по борьбе с преступностью, то в нулевые годы уровень преступности упал, и такого беспокойства нет. Поэтому снижается и склонность к репрессивным мерам", - объясняет Гражданкин.

По словам социолога, если говорить о различиях по возрастным группам, большая часть противников смертной казни - среди молодежи до 25 лет, которая выросла во время моратория.

"Если смотреть распредление ответов по уровню доходов, то чаще за мораторий высказываются обеспеченные люди. В Москве более 60% против действия смертной казни, а среди людей, живущих в селах, таких только 35%", - отмечает Алексей Гражданкин.

Мораторий на смертную казнь действует в России 20 лет. В апреле 1997 года Россия для вступления в Совет Европы подписала протокол номер 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь.

Однако полной отмены смертной казни в России так и не произошло, поэтому она по-прежнему упоминается в российском законодательстве.

В середине января этого года председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что ее упоминания нужно исключить из Уголовного кодекса.

"Тема [смертной казни] не очень популярна, но я так и остаюсь сторонником ее отмены - чтобы смертной казни в законе не было вообще. Де-факто ее нет в Российской Федерации. Она не то что не применяется - она и выноситься не может. Но нам бы зачистить наш уголовный кодекс и убрать все упоминания о ней", - сказал тогда Крашенинников.

Опрос "Левада-центра" проводился 20-23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.