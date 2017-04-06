"Левада-центр": почти 40% россиян одобрили митинги 26 марта

38% россиян одобрили протесты против коррупции во власти, прошедшие 26 марта, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

На вопрос «Одобряете ли вы людей, которые приняли участие в массовых акциях протеста 26 марта?» 29% респондентов выбрали ответ «скорее да», а еще 9% — «определенно да».

Ответ «скорее нет» выбрали 26% респондентов, а «определенно нет» — 13%.

38% респондентов объяснили митинги накопившимся недовольством положением дел в стране, 36% сказали, что люди вышли на улицы из-за стремления выразить протест коррупции. О том, что участники акций участвовали в митингах за деньги, заявили 24% опрошенных.

Более 60% опрошенных «хорошо знают» или «что-то слышали» об акциях 26 марта.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева, публикация расследования о котором стала поводом для протестов, снизился за месяц на 10 процентных пунктов. Рейтинг правительства при этом упал на 6 процентных пунктов.

По словам замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, ниспадающий тренд одобрения деятельности правительства и органов власти идет с 2015 года. «Сейчас спусковым крючком для изменения настроений стал фильм Фонда борьбы с коррупцией о Медведеве. Отношение к Путину не меняется, а одобрение Медведева упало на 10 процентных пунктов именно за счет фильма», — сказал Гражданкин.

Он отметил, что узнаваемость Навального достигла максимума: его знают около 55% опрошенных, а примерно 10% могли бы за него проголосовать. В апреле 2011 года эти показатели составляли 6% и 2% соответственно.

По словам Гражданкина, пока можно говорить «о равновесии сторонников и противников протеста», однако если власть не будет принимать меры, число сторонников протеста может вырасти.

Протесты 26 марта прошли примерно в 90 российских городах. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек, включая оппозиционера Алексея Навального. Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией в начале марта опубликовал материал, в котором утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается элитной недвижимостью, яхтами и винодельнями в Россией и за рубежом. Сам премьер назвал фильм чушью.