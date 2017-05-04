"Левада-центр": две трети россиян гордятся сегодняшней РФ

Россияне в большинстве своем гордятся страной, гражданством и самоидентификацией. "Уровень гордости, несмотря на снижение, сохраняет высокие значения", - констатирует "Левада-центр".

Более двух третей россиян (67 процентов) заявили, что гордятся своей страной. Для сравнения: в 2010 году таких респондентов было 55 процентов. Российским гражданством гордятся три четверти (75%) респондентов. Об этом сообщил "Аналитический центр Юрия Левады" в четверг, 4 мая, по результатам социологического опроса.

Социологи связывают рост уровня гордости с аннексией Россией украинского полуострова Крым в 2014 году и связанной с этим событием пропагандистской кампанией российских властей. "Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в "посткрымский" период 2014-2015 гг., когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится", - пояснили в "Левада-центре". Не испытывают гордость за свою страну четверть опрошенных граждан РФ (25%).

Наибольшую гордость россиянам внушают природные ресурсы и история их страны (по 40%), а также вооруженные силы (36%). Около 30% участников опроса гордятся размерами своей родины. Столько же - ее культурой. Менее четверти респондентов испытывают гордость за спортивные достижения, а также за положение России на международной арене.

"Еще в 2014 и весной 2015 года армия не входила в тройку "поводов для гордости", уступая спортивным достижениям, культуре и размерам страны. Однако после начала сирийской кампании гордость за Россию в какой-то степени стала ассоциироваться с гордостью за вооруженные силы, и эта ситуация во многом сохраняется и сейчас", - отмечают исследователи.

Опрос был проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Россияне говорят о снижении уровня жизни

В то же время большинство россиян - 60% считают, что уровень жизни основной части населения страны снизился. Об этом свидетельствует более ранний опрос "Левада-центра". Большинство россиян не увидели изменений к лучшему за 2016 год ни в одной из упомянутых в опросе "Левада-центра" сфер.

Респондентов спрашивали, в частности, о работе образовательных учреждений, больниц, правоохранительных органов, СМИ, межнациональных отношениях в стране, их личной безопасности, состоянии окружающей среды, а также возможностях влиять на государственные дела и свободно высказывать свое мнение.