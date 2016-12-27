Летчики рассказали СМИ о сильном перегрузе Ту-154

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snob.ru
вторник, 27 декабря 2016 г. 18:00
Неестественное положение самолета Ту-154 во время взлета могло быть вызвано только сильным перегрузом. Об этом во вторник, 27 декабря, «Снобу» сообщили специалист по безопасности полетов Александр Романов и пилот гражданской авиации Анатолий Андрейщенко
© Reuters/Scanpix

Сотрудник береговой охраны Федеральной службы безопасности рассказал следствию, что видел момент взлета Ту-154. По словам пограничника, вместо набора высоты борт стал снижаться, словно экипаж хотел посадить его на воду.

Очевидец сравнил положение самолета с мотоциклом, который подняли на заднее колесо: нос Ту-154 неестественно задрался кверху. При этом самолет летел медленно. Через секунду он задел поверхность моря хвостом, рухнул в воду и быстро затонул.

«Только в одном случае такое может произойти. Из-за сильного перегруза. Плюс-минус десять тонн роли не сыграли бы. Речь идет о 30-40 тоннах», — объяснил специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Такое же предположение высказал пилот гражданской авиации Анатолий Андрейщенко. Он напомнил, что в 1981 году в Пушкине при похожих обстоятельствах погибло высшее руководство Военно-морского флота.

«В самолет Ту-104 загрузили тяжелые рулоны бумаги. Когда начали разгон, рулоны покатились в хвост, самолет взлетел и оказался именно в таком положении — с высоко задранным носом. Но в случае с воскресной катастрофой никакой погрузки не было. Только дозаправка. Могло ли смещение центровки произойти в результате заправки, сказать сложно. «Бэшка» (модификация погибшего самолета Ту-154Б — "Сноб") берет максимальную заправку на 39 тонн. Это много», — рассказал Андрейщенко.

Источник ТАСС также подтвердил информацию о странной траектории полета Ту-154. «По пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров в час», — сообщил собеседник агентства.

Угол тангажа — угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью (в этом случае — поверхностью моря). При большом угле тангажа, когда задран нос авиалайнера, он может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу; произойдет так называемые сваливание с эшелона.

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