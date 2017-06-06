Лавров в Калининграде обвинил НАТО в нарушении основополагающего акта

На резкое возрастание масштабов военной деятельности стран Североатлантического альянса министр обратил внимание во время выступления перед студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде, пишет newsru.com

В мае 2017 года исполнилось 20 лет с момента подписания Основополагающего акта Россия - НАТО и 15 лет с момента принятия Римской декларации о новом качестве отношений между Россией и НАТО, напомнил глава МИД РФ.

"Однако зафиксированная в этих документах цель - преодолеть остатки конфронтации и соперничества, укрепить взаимное доверие и сотрудничество - не достигнута. Прежде всего потому, что НАТО так и осталось институтом холодной войны, неспособным адекватно реагировать на вызовы нового тысячелетия", - отметил Лавров.

Ранее сегодня, 6 июня, Лавров обвинил Польшу и Литву в русофобии - именно так он расценил действия властей Литвы, накануне начавшей строить ограждение на границе с Россией.

В Калининграде Лавров находится в рамках встречи со словацким коллегой Мирославом Лайчаком для обсуждения двусторонних отношений.