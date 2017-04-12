Лавров упрекнул американских журналистов в отсутствии манер

Перед началом встречи журналисты начали громко задавать вопросы. Одна из них спросила: "Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила она.

После этого ее поддержала другая коллега "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?" — выкрикнула другая.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — спросил в ответ Лавров, после чего произнес свою речь.

Затем он передал слово Тиллерсону. Через некоторое время он обратился к американской журналистке, сказав: "Теперь можете кричать". В ответ та улыбнулась и ответила: "Спасибо".

Это первый визит Тиллерсона в Москву. Одна из главных тем встречи — обострение ситуации вокруг Сирии.

7 апреля американские вооруженные силы нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе в ответ на возможное применение химоружия против мирного населения со стороны официального Дамаска.