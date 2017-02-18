Лавров рассказал об условиях отмены санкций против Европы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений, которые регламентируют мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Лавров сказал об этом с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности - одного из представительных европейских форумов, где до него выступили канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс. При этом Меркель говорила о необходимости сотрудничать с Россией, а Пенс - об ответственности РФ за вооруженный конфликт на востоке Украины.

Лавров заверил, что Россия нацелена на исполнение минских соглашений. "Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись. И мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать" - цитирует главу МИД агентство ТАСС. "Относительно санкций я уже высказывался на счет того, насколько в общем-то нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции", - указал он.

В то же время Лавров подчеркнул, что восстановление контроля Киева над границей с Россией возможно только после выполнения минских соглашений. В настоящее время некоторые пропускные пункты контролируются сепаратистами ДНР и ЛНР. В Киеве ранее заявляли, что контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе до того, как в "отдельных районах Донбасса" будут проведены выборы.

Глава МИД назвал позицию России "честной" и выразил надежду на преодоление разногласий: "Посмотрим, как дальше пойдет наш диалог с Евросоюзом и НАТО. У нас позиция уверенная и опирается на честные выкладки, которыми мы делимся с нашими коллегами. Если они захотят этот искусственно созданный конфронтационный этап преодолеть, это в их силах".

Также Лавров высказался за возобновление военных контактов с Североатлантическим альянсом: "Для того, чтобы опасения и подозрения снимать, надо возобновить военное сотрудничество… (Генсек НАТО) Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что в НАТО к этому уже готовы. Это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь, в том, что касается решения проблем безопасности". (Цитата по "Интерфаксу".)

Лавров также напомнил о словах Меркель, которая призвала обсудить кибербезопасность в рамках Совета РФ-НАТО. "Сегодня канцлер Меркель - мы заговорили о кибербезопасности - выдвинула очень интересную мысль о том, что Совет Россия-НАТО должен был бы заняться этой проблемой... Если теперь канцлер Германии - одного из ведущих членов НАТО - выступает за то, чтобы НАТО занималась кибербезопасностью, я исхожу из того, что, по крайней мере, Берлин хочет, чтобы СРН возобновил полноценное функционирование, а не просто ограничился дискуссиями", - сообщил Лавров. При этом он также указал на отсутствие доказательств причастности России к кибератакам, на которые жалуются страны Запада, в том числе США и Германия.

Российский дипломат добавил, что в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО для обсуждения вопроса об авиационной безопасности над Балтикой, в том числе по теме транспондеров - автоматических устройств, передающих данные о местоположении летящих самолетов.

Россия ввела продуктовые "контрсанкции", ограничив импорт продовольствия, в ответ на ограничения со стороны Евросоюза и США. Они были введены после присоединения Крыма к РФ и несколько раз усиливались на фоне продолжения вооруженного конфликта на Украине. В начале февраля Лавров объяснил необходимость контрсанкций тем, что это уравняло возможности конкуренции. "Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному", -заявил он в интервью журналу Profil.