Лавров: продовольственное эмбарго было введено для самозащиты

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bbcrussian.com
воскресенье, 5 февраля 2017 г. 11:42
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ввела эмбарго на импорт продовольствия из стран Европейского Союза лишь для того, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции.
Sergejus Lavrovas ir Randa Kassis
© AP/Scanpix nuotr.

В интервью австрийскому журналу Profil Лавров сказал, что попавшим под европейские санкции российским банкам тяжело получать кредиты на финансирование российских производителей.

"Это значит, что сельскохозяйственная продукция из Европейского союза пользуется преимуществом в условиях нечестной конкуренции на российском рынке. Нам нужно было это сбалансировать", - сказал министр.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году после того, как та аннексировала Крым. Режим санкций был расширен после начала военных действий на востоке Украины.

Вскоре после этого Россия запретила импорт продовольственных товаров из Европы.

В декабре минувшего года лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода.

Ограничительные меры в отношении Москвы были также введены Вашингтоном. После победы на американских президентских выборах Дональда Трампа появлялось множество сообщений о его намерениях снять или ослабить санкции.

Однако в начале февраля новый постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.

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