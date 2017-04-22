Лавров призвал Тиллерсона вернуть изъятое в США дипломатическое имущество Москвы

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NEWSru.com
суббота, 22 апреля 2017 г. 10:12
В пятницу, 21 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с химическим оружием в Сирии, а также условились как можно скорее начать совместную работу по "устранению раздражителей из двухсторонних отношений", сообщается на сайте МИД РФ.
Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
© Reuters / Scanpix

Один из таких раздражителей - изъятая администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы российская дипломатическая собственность в США. Лавров в беседе с Тиллерсоном назвал подобные действия незаконными и призвал вернуть имущество Москве.

Глава МИД РФ также выразил сожаление в связи с тем, что США выступили против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе Шайрат.

И.о. главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер, в свою очередь, подчеркнул, что Тиллерсон поддерживает действующий механизм проведения расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не видит необходимости в создании еще одного механизма для изучения предполагаемых химических атак.

Официальный представитель госдепа ранее сообщил ТАСС, что Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, которая ведет данное расследование, "уже наделена полномочиями", позволяющими заниматься такого рода деятельностью. Если данные о боевом применении отравляющих веществ подтвердятся, то начнется работа для установления ответственных за инцидент.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, произошел 4 апреля. Вашингтон обвинил правящий в Сирии режим в применении химического оружия, тогда как Минобороны РФ утверждает, что сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

США, не дожидаясь итогов расследования, в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс, откуда, как считают американские власти, взлетали самолеты с химическим оружием.

NEWSru.com
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