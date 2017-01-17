Лавров: переодетые дипломаты США участвовали в митингах российской оппозиции

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Интернет-газета "Znak.com"
вторник, 17 января 2017 г. 13:30
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил о том, что переодетые американские дипломаты были замечены на митингах российской оппозиции, в том числе и несанкционированных.
Sergejus Lavrovas
© AP/Scanpix nuotr.

«Выводы можете сделать сами», — добавил Лавров.

Он также сообщил, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты.

Как передает «Интерфакс», министр отметил, что американские спецслужбы усилили активность по вербовке сотрудников российских дипмиссий. «Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата, когда тот покупал лекарство для бывшего российского премьера Евгения Примакова.

Интернет-газета "Znak.com"
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