Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

«Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал Лавров.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на представителей Белого дома, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и Кисляк обсуждали санкции в отношении России перед инаугурацией президента США Дональда Трампа.

По данным издания, после разговора «Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены».

После публикации, 14 февраля, Флинн ушел в отставку. В заявлении он написал, что «непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию» о телефонных разговорах с российским послом.

По словам бывшего советника, он имел в виду только 35 российских дипломатов, которые в декабре были высланы из США по решению президента Барака Обамы.