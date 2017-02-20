Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 февраля 2017 г. 13:25
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы прослушивают разговоры российского посла в США Сергея Кисляка, передает «Интерфакс».
S. Lavrovas
© Sipa Press/Scanpix

«Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал Лавров.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на представителей Белого дома, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и Кисляк обсуждали санкции в отношении России перед инаугурацией президента США Дональда Трампа.

По данным издания, после разговора «Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены».

После публикации, 14 февраля, Флинн ушел в отставку. В заявлении он написал, что «непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию» о телефонных разговорах с российским послом.

По словам бывшего советника, он имел в виду только 35 российских дипломатов, которые в декабре были высланы из США по решению президента Барака Обамы.

Телеканал "Дождь"
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