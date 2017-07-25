Лавров обнаружил в Вашингтоне "параноидальную русофобию" и "массовый психоз"

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NEWSru.com
вторник, 25 июля 2017 г. 16:15
На двусторонних отношениях между США и России негативно сказываются "мины замедленного действия", заложенные еще при Бараке Обаме, а в Вашингтоне, увлеченном сейчас параноидальной русофобией, наблюдается массовый психоз, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.
S. Lavrovas
© Sipa Press/Scanpix

"То, что сейчас происходит в наших отношениях, конечно, не может радовать. Мы унаследовали от прошлой администрации Обамы огромное количество проблем, мин замедленного действия и просто подрывных решений, которые были приняты уже в период агонии, когда уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения", — объяснил Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

По его словам, сейчас тяжело в Вашингтоне тем, "кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела". "Нормальным людям там непросто", — посетовал министр.

"Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу. Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно. Наверное, многие из тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться", — продолжил российский дипломат.

По мнению Лаврова, американцы сами себя загоняют "на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать". "Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании. Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено. Все, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, высосано из пальца", — отметил глава МИД РФ.

При этом, как добавил Лавров, в Москве отвечают взаимностью на ту нацеленность на нахождение путей взаимодействия с РФ, которую президент США Дональд Трамп обозначал в ходе своей предвыборной кампании. Он напомнил, что недавняя встреча Путина и Трампа в Гамбурге конкретным примером доказала, что две страны могут вместе работать и находить решения, которые будут в интересах регионального и более широкого глобального урегулирования различных проблем.

"Договорились создать канал по содействию урегулированию украинского кризиса, а также обсудить возможность создания совместной рабочей группы для рассмотрения любых проблем, которые возникают в сфере кибербезопасности. Считаю это предложение по-прежнему актуальным", — подчеркнул Лавров.

"Некоторые конгрессмены в Вашингтоне стали обвинять Трампа в том, что, идя на такую договоренность, он якобы садится за стол "с дьяволом". Считаю, что это какая-то детская позиция. Если кто-то чем-то озабочен и связывает это с неправомерными действиями России в киберпространстве, то любой нормальный человек будет заинтересован в том, чтобы напрямую поговорить с тем, кого подозревает", — резюмировал министр иностранных дел.

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