Лавров назвал латышских легионеров неонацистами и обвинил Европу в "молчании ягнят"

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rus.DELFI.lv
суббота, 18 марта 2017 г. 17:01
Марши неонацистов в Латвии — позор для ЕС и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями отечественных некоммерческих организаций международной направленности.
© Sipa / Scanpix

"Глубоко озабочены попытками в ряде государств Европы закрывать глаза на усиливающиеся неонацистские тенденции, систематические акты вандализма в отношении памятников и захоронений времен Второй мировой войны. На фоне известных причитаний об угрозах для либеральных европейских ценностей, мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с государственной поддержкой регулярных маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО. Это действие, которое, по сути дела, попустительствует оскорблению памяти миллионов погибших, игнорирует решение Нюрнбергского трибунала, резолюций Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", — приводит слова Лаврова LETA.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года в Риге снова прошли мероприятия дня памяти латышских легионеров. В традиционном шествии к Памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

По итогам посвященных легионерам мероприятий начальник Полиции порядка Артис Велшс отметил, что это был самое спокойное 16 марта за последние годы. "Общество научилось соблюдать право других людей выражать свое мнение", — пояснил он.

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