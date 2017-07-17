Лавров назвал "грабежом средь бела дня" ситуацию с дипдачами РФ в США

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 17 июля 2017 г. 17:30
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «грабежом средь бела дня» ситуацию с арестом российских дипломатических дач в США, передает РИА Новости.
Sergejus Lavrovas
© AP/Scanpix

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил агентству, что США не будут возвращать российскую дипломатическую собственность, не получив «чего-то взамен».

«Источник анонимный? Значит, понимают, что у них совесть не чиста. Что касается сути, то, если это так, то грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию», — прокомментировал слова американского чиновника Лавров.

По словам министра, в администрации президента США Дональда Трампа должны понимать, что решение об аресте дипсобственности России принималось бывшим президентом Бараком Обамой «в состоянии агонии». Лавров отметил, что администрация Обамы «не знала, как разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить».

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка 14 июля сказал CNN, что США вернут России ее дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, если увидят, что она серьезно намерена сохранять режим прекращения огня в Сирии. Он добавил, что Белый дом хочет «дать шанс сотрудничеству» с Россией.

В Кремле ответили, что условия США для возвращения дипломатических дач России являются нарушением международного права. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США допустили «некорректную формулировку», потому что о таких условиях «речи идти не может».

Президент США Барак Обама в декабре прошлого года наложил арест на две российские дипломатические резиденции в США. Он также выслал из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Обама назвал это решение ответом на предполагаемые попытки России повлиять на американские президентские выборы.

Телеканал "Дождь"
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