Лавров: администрация Трампа - люди дела

 (10)
bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 19:39
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что президент США выразил свое стремление к взаимовыгодным, деловым и прагматичным отношениям с Москвой.
Sergejus Lavrovas
© Reuters / Scanpix

Он уточнил, что на встрече с Трампом они не обсуждали санкции, введенные США против России из-за событий на Украине, но добавил, что стороны продолжат консультации по ситуации в Афганистане и на востоке Украины.

"Наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, - люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы", - заявил Лавров.

Встреча Трампа и Лаврова прошла в среду в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первые переговоры на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января. Месяц назад Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По итогам встречи в Вашингтоне Лавров сообщил о достижении договоренности по поводу встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным: по словам министра, встреча состоится в первой декаде июля в Германии на полях саммита "Большой двадцатки".

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с Сергеем Лавровым "очень, очень хорошей".

"Мы намерены остановить убийства в Сирии", - добавил Трамп.

Позднее Белый дом сообщил, что во время обсуждения с Лавровым ситуации в Сирии Трамп призвал Москву "обуздать режим Асада и Иран".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Москве решили снова включить отопление (7)

Maskva
Московская объединенная энергетическая компания приняла решение возобновить подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты до конца среды, 10 мая.

Лавров: администрация Трампа - люди дела (10)

Sergejus Lavrovas
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что президент США выразил свое стремление к взаимовыгодным, деловым и прагматичным отношениям с Москвой.

В основу новой интернет-политики России легли "традиционные ценности" (15)

В основу новой интернет-политики России легли традиционные ценности
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества до 2030 года, в которой в качестве одного из основных принципов указан "приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Бюджет фонда Ролдугина за год сократился вчетверо (1)

Sergejus Rolduginas
Расходы фонда поддержки одаренных детей «Талант и успех» виолончелиста и друга президента России Сергея Ролдугина за год упали в четыре раза. Это следует из годового отчета фонда (.pdf), опубликованного на сайте Минюста.

Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на параде Победы (15)

Dmitrijus Peskovas
На параде в честь 72-й годовщины Дня Победы в Москве не присутствовали мировые лидеры, поскольку в этом году не отмечалась юбилейная дата.
Facebook друзья
Rambler's Top100