Лауреаты "Ники" призвали власти прислушаться к участникам протестов

Российские режиссеры, получившие кинематографическую премию "Ника", со сцены поддержали задержанных участников акций протеста, прошедших в городах по всей России в минувшее воскресенье.

С большой речью выступил режиссер Александр Сокуров, который получил специальную премию "Ника" в номинации "Честь и достоинство".

Видеозапись его выступления размещена в "Фейсбуке", на посвященной режиссеру странице.

"Я, как и многие из нас, в воскресенье смотрел на то, что происходило в стране. Мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами", - заявил режиссер.

Режиссер призвал политиков услышать молодых людей, а также попросил депутатов принять закон, запрещающий арестовывать женщин и девушек, участвующих в общественных акциях.

"Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было вот этих жертв. За руки, за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то, грубо. Это было насилие", - объяснил Сокуров.

Отдельная часть речи режиссера была посвящена необходимости просвещения и гуманитарного развития, которые должны, по его мнению, избавить страну от политической катастрофы.

"Все, что связано с подменой просвещения, образования какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением в гражданско-политическое пространство религиозных институций страны, ведет к развалу страны", - заявил Сокуров.

Сокуров также в своей речи напомнил об украинском режиссере Олеге Сенцове, который был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов отрицает свою вину.

Поддержал задержанных и режиссер Алексей Красовский, получивший премию "Открытие года" за фильм "Коллектор". Красовский попросил киносообщество "использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе", передает ТАСС.

"Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни", - ответил ему глава театра "Ленком" режиссер Марк Захаров, передает агентство.

Согласно порталу "Кино-театр.ру", который вел трансляцию, еще несколько лауреатов премии сделали политические заявления.

Актриса Елена Коренева, которая получила приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Ее звали Муму", говорила о политзаключенных в России, назвав в их числе Сенцова, о котором упомянул Сокуров, а также журналиста Сергея Мохнаткина и Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального.

Еще одно политическое заявление сделал режиссер Виталий Манский, получивший приз за документальный фильм "В лучах Солнца" о Северной Корее. Манский сравнил жителей России и Северной Кореи и пришел к выводу, что россияне сами виноваты в проблемах своей страны.

"Нику" за лучший игровой фильм получил режиссер Андрей Кончаловский за картину "Рай". Приз за лучшую женскую роль получила супруга режиссера Юлия Высоцкая за роль в этой же картине.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Тимофей Трибунцев за главную роль в фильме "Монах и бес" Николая Досталя.