"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус

В сентябре новый антивирус будет доступен в Индии, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Африке, Турции и Латинской Америке, а с октября - в Европе, Японии и Южной Корее. До конца года планируется охватить все страны мира, сообщил глава компании Евгений Касперский в своем блоге.

Новая версия уже протестирована в России, Беларуси, на Украине, в Китае и Северной Европе. "Бесплатным антивирусом мы целим вовсе не в рыночную долю, а в улучшение общего уровня защищенности в интернете и развитие технологий", - подчеркнул Касперский.

По его словам, бесплатная программа не конкурирует с платными версиями, в которых есть много дополнительных функций. Бесплатная версия включает "только самое основное: файловый, почтовый и веб-антивирус, автоматические обновления, самозащиту, карантин" и обеспечивает "защиту первой необходимости от киберкриминала и кибервоенщины".

Запрет в госучреждениях США

Напомним, что в середине июля администрация США исключила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков программного обеспечения, продукцию которых могут приобретать правительственные учреждения. Этот шаг стал первым конкретным действием Белого дома в ответ на предположения, что "Лаборатория Касперского" связана с российскими спецслужбами. В Администрации общих служб США (GSA), регулирующей контракты и тендеры правительства, уточнили, что приоритеты ведомства - "обеспечить неприкосновенность и безопасность систем и сетей американского правительства".

Несмотря на запрет…

Между тем, по данным газеты The Washington Post, американские госучреждения продолжают пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", несмотря на запрет. Издание опросило чиновников в девяти штатах от Орегона до Коннектикута. Во всех этих штатах закупали антивирусный софт "Лаборатории Касперского" на протяжении двух последних лет и не собираются в ближайшее время от него отказываться. В Федеральном бюро тюрем и Комиссии по безопасности потребительских товаров, где тоже в последнее время пользовались продукцией российской компании, не смогли однозначно ответить, продолжают ли они ее использовать.

"Лаборатория Касперского" - это международная группа компаний, специализирующаяся на разработке систем компьютерной безопасности. Ее центральный офис находится в Москве, представительства открыты в ряде стран мира, в том числе и в США.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о "тесных связях" "Лаборатории Касперского" с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. 27 июня агенты ФБР провели допросы более десяти сотрудников представительства российской компании в США.