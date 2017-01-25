"Лаборатория Касперского" рассказала об аресте топ-менеджера

bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 11:45
Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений, арестован.
© A.Didžgalvio nuotr.

Это может быть связано с расследованием ФСБ дела о госизмене, сообщают СМИ. В компании подтвердили факт ареста.

"Мы подтверждаем факт ареста Руслана Стоянова", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

На вопрос агентства, продолжает ли работать арестованный топ-менеджер в компании, в пресс-службе ответили так: "Никаких кадровых перестановок у нас пока не проводилось". От других комментариев там воздержались, сославшись на отсутствие информации о деле.

Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского" сообщает, что арест связан с событиями, произошедшими тогда, когда Стоянов еще не работал в компании.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что Стоянов был арестован в декабре 2016 года и находится в СИЗО "Лефортово". Издание ссылалось на источник, близкий к ФСБ.

Собеседник "Коммерсанта" утверждает, что по этому делу арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ. Центр общественных связей ФСБ не ответил на запросы "Коммерсанта" и Интерфакса.

По данным "Коммерсанта", управление собственной безопасности расследует дело по подозрению в государственной измене.

Два источника газеты сказали, что проверяется информация о том, что сотрудник центра информационной безопасности ФСБ якобы мог получить деньги от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

Сотрудника центра Михайлова собеседники издания называют человеком, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране" и " во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции".

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского", чей руководитель оказался под арестом, сотрудничал с ФСБ и МВД с 2013 года. Сам Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К").

Главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов предположил, что после ареста ее топ-менеджера "Лаборатория Касперского" задумается о необходимости "дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ". А вот ФСБ, по его мнению, заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с компанией, поскольку "деваться некуда - у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза".

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