Кузбасс без Тулеева: чем закончится карьера губернатора-ветерана

Вопрос о судьбе бессменного главы Кемеровской области России Амана Тулеева должен решиться уже на следующей неделе, ожидают источники Русской службы Би-би-си в правительстве области.

Регион с конца мая живет без губернатора, но Кремль никак не может назвать преемника.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не появлялся на публике уже несколько месяцев. Официально он находится в отпуске с 22 мая, и 5 июля закончился максимальный срок отпуска для госслужащего - 45 дней.

Лишь две недели назад представители кемеровской администрации признали, что 73-летний губернатор болен: он перенес операцию на позвоночнике в Германии, а в начале июля Тулеева доставили самолетом МЧС из Кемерово в Москву для дальнейшего лечения, писал "Коммерсант".

Врачи оценивают его состояние как стабильное, сообщало в четверг РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. Представители Тулеева уверяют, что он продолжает работать - только удаленно.

Это первый случай за много лет, когда регион на столь долгое время остается без руководителя. СМИ и эксперты сходятся во мнении, что из длительного отпуска Тулеев уже, вероятнее всего, не вернется. Почему же Кремль не спешит объявить о замене губернатора Кемеровской области?

Потому что все и так работает

Чиновники продолжают настаивать на том, что перенесший операцию Тулеев вскоре вернется к работе.

"Ожидаем, что он поправит здоровье и вернется к исполнению своих обязанностей", - сказал собеседник Би-би-си в администрации президента.

"Пока по датам информации нет", - ответили Русской службе Би-би-си в пресс-службе губернатора на вопрос, когда Тулеев выйдет из отпуска. Заявления об отставке Тулеев не писал, добавил представитель администрации.

Регион вполне справляется сейчас и без главы, уверяют чиновники. Все ключевые решения "принимаются с его [Тулеева] ведома", утверждают в пресс-службе.

Мэр Кемерово Илья Середюк заявил Русской службе Би-би-си, что встречался с Тулеевым в середине июня и согласовал с ним "ряд стратегических вопросов".

"Я задавал вопросы, получал ответы. Состояние губернатора по-медицински удовлетворительное", - отметил мэр, подчеркнув, что старается не беспокоить Тулеева лишний раз. В городе, по словам Середюка, обстановка тоже спокойная, жители не волнуются и слухам не верят, так как привыкли доверять официальной информации".

"Все в рабочем ритме, реализуем летние программы благоустройства и озеленения, трудностей не возникает. Областная администрация тоже работает и при необходимости с профильными заместителями губернатора мы взаимодействуем", - сказал мэр Середюк.

Активист партии "Яблоко" в Кемерово Евгений Артемьев рассказал Русской службе Би-би-си, что особого беспокойства из-за отсутствия Тулеева в регионе нет. "Все идет по течению, заместители губернатора работают, за эти 20 лет все налажено", - пояснил он.

В начале июня в без губернатора прошла международная выставка технологий горных разработок "Уголь и майнинг в России".

Кемеровский социолог Игорь Бельчик напомнил, что Тулеев исчезает из-за болезни не впервые - в 2011 году он уже уходил отпуск, и тоже в связи с операцией на позвоночнике. Слухи о его отставке из-за состояния здоровья появлялись и в 2013 году. "Ситуация повторяется регулярно, но на этот раз все впервые вышло на официальный уровень", - пояснил Бельчик.

Бывший начальник управления по работе со СМИ в администрации Тулеева, депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин заявил Би-би-си, что глава региона "ежедневно работает и общается со своими заместителями по телефону", даже находясь в больнице.

"На мой взгляд, сказать, что регион остался без губернатора, нельзя, - сказал депутат-единоросс. - Все люди болеют, у всех свои болячки".

Впрочем, член регионального штаба "Общероссийского народного фронта" по Кемеровской области Максим Учватов описывает ситуацию в регионе иначе.

"Администрация Кемеровской области находится в состоянии "комы", в Кузбассе выстроена вертикальная система ручного управления и, когда управляющее лицо фактически исчезает, начинается неконтролируемое "пикирование", - сказал он Русской службе Би-би-си. - На сегодня, многие заместители Тулеева не принимают решений и не подписывают бумаги, потому что боятся сделать неверный шаг".

Потому что он уникален

Тулеев - политический старожил, бывший кандидат в президенты, бывший член КПРФ. Из губернаторов, возглавивших регионы еще при президенте Борисе Ельцине, на постах к 2017 году остались только Тулеев и глава Белгородской области Евгений Савченко.

Результаты выборов в Кемерово схожи с показателями партии власти на выборах в Чечне. В 2015 году глава Кузбасса перебрался на очередной губернаторский срок, набрав 94% голосов. На думских выборах в сентябре 2016 года "Единая Россия" получила 77% при явке 86%. Активнее голосовали только на Северном Кавказе и в Туве.

Из всех российских губернаторов только Тулеев регулярно попадает в рейтинги политиков, которым доверяют россияне (не только жители области). В феврале 2016 года 4% опрошенных "Левада-центром" называли Тулеева одним из пяти-шести политиков, которые вызывают у них доверие. Респонденты сами называли деятелей, которым доверяют, и в этот рейтинг не попало ни одного другого губернатора.

Два года назад анонимные источники в Кремле сообщали СМИ, что в Москве пытаются уговорить Тулеева покинуть пост. Но попытки провалились: Тулеев снова отправился на выборы.

Серьезные проблемы у команды Тулеева начались в прошлом году. Осенью 2016 года Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о вымогательстве акций угольной шахты "Разрез Инской".

По делу проходят сразу несколько высокопоставленных чиновников региона руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, заместители губернатора области Алексей Иванов и Александр Данильченко и многие другие.

Тулеева уголовное дело не коснулось, но он назвал задержание своих починенных попыткой оказать давление на него самого.

В декабрьском рейтинге политической выживаемости губернаторов, который составляет фонд "Петербургская политика", Тулеев получил три балла из пяти. Эксперты среди его сильных сторон отметили, что он "продемонстрировал жесткий настрой на сопротивление "антикоррупционным" атакам на областную администрацию".

Глава Кузбасса, как отмечалось в рейтинге, поставил себя в положение, при котором к отставке он не готов, "а его увольнение "по утрате доверия" маловероятно по политическим и психологическим основаниям".

Потому что нет преемника

"Кремль озадачен ситуацией в Кузбассе - там длительный кризис, - сказал Би-би-си политолог Виталий Иванов. - Кузбасс не тот регион, куда все рвутся и куда можно послать молодого человека типа [главы Калининградской области Антона] Алиханова. В регионе сильные позиции у таких горнодобывающих холдингов, как "Сибирский деловой союз" и "Евраз".

Собеседник Русской службы Би-би-си в одной из палат Федерального собрания говорит, что губернатор давно болен, но сам не хочет уходить. "Он не уходил, потому что окружение говорит ему, что он незаменим. И это на самом деле так", - говорит он.

Экономическая модель Кемеровской области, сложившаяся при Тулееве, даже получила название "кемеровский социализм": это многочисленные льготы, выплаты, бесплатные путевки, низкие тарифы. Иногда Тулеев даже щедро дарил уголь отдельным семьям.

Уголь и руда - это основной источник дохода области. Но цены на это сырье падают, область получает все меньше доходов. В итоге Кузбасс сейчас входит среди российских регионов в число лидеров по доле просроченных гражданами кредитов.

Источники Русской службы Би-би-си в Госдуме и в областном правительстве называют возможных сменщиков Тулеева. Это Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, депутат Госдумы от Кемерово Дмитрий Исламов и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Исламов работал заместителем Тулеева и выбор Кремлем его кандидатуры будет означать, что уходящему с почестями губернатору дали назначить своего человека. Мэра Новокузнецка, напротив, считается политическим оппонентом Тулеева.

Носова собеседник Би-би-си в органах власти Кемеровской области называет основным кандидатом. О том, что он наиболее вероятный кандидат в губернаторы, в среду сообщила газета "Коммерсант".

Основатель кемеровского фонда "Сибирская политика" Игорь Украинцев считает Носова наиболее адекватной кандидатурой: "Он в состоянии удержать такой сложный регион и может стать продолжателем политики такой, которую выстроил Аман Гумирович".

"Знаю очень четко: все кому не лень пишут всякую хрень", - прокомментировал Русской службе Би-би-си эту информацию сам Носов.

Сам Тулеев никогда не называл своего возможного сменщника, так как "этого человека сразу начали бы активно сжирать", говорит депутат Горелкин.

Жители примут любого

Источник Русской службы Би-би-си в органах власти Кемеровской области, попросивший об анонимности из-за опасений потерять свой пост, заявил, что в области ожидают смены руководителя региона на следующей неделе.

"С первым лицом в Москве идут переговоры, его состояние плохое, но в силу специфики области без последнего кивка Амана Гумировича вряд ли что-то может произойти", - отметил собеседник Би-би-си.

У Тулеева хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и окончательные договоренности будут достигнуты между ними, сказал другой собеседник Русской службы Би-би-си.

Но с учетом специфики региона, отсутствие жесткого и авторитарного лидера вызывает тревогу, считает кемеровский социолог Бельчик: "Все затихло и все ждут сигналов из Москвы, что будет. Некоторые еще надеются, что он вернется, но Тулееву уже восьмой десяток - если и вернется, то ненадолго".

Артемьев из кемеровского "Яблока" уверен, что область от Тулеева устала: "Устали жить по его законам. Выборы у нас он и правящая партия выигрывают с результатом 99% - так только в Чечне и здесь. Монархия".

"Люди устали и от губернатора, и от администрации. Они не верят ни Аману Тулееву, ни выборам, которые проходят в регионе. Даже такой исторический электорат Тулеева, как пенсионеры, открестились от него и ждут перемен", - сказал представитель "Народного фронта" Максим Учватов.

"Система настолько перестала быть похожей на реально демократическую, что с административной поддержкой на пост губернатора пройдет любой человек. Народ привык ходить и голосовать, как скажут", - подытожил социолог Бельчик.