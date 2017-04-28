Курильский вопрос: Путин и Абэ провели переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ на переговорах в Москве обсудили, как вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах.

Перечень проектов будет составлен в ближайшее время, а летом на спорные острова прилетят японские чиновники и бизнесмены.

На совместной пресс-конференции после переговоров Путин сказал, что на них "конечно, шла речь и о проблеме мирного договора". Заключить его Россия и Япония не могут с середины прошлого века из-за спора о принадлежности Южных Курил, которые Япония называет своими Северными территориями.

Российский президент напомнил, что в декабре прошлого года, когда он побывал в Японии с двухдневным визитом, он договорился с японским премьером о начале совместной хозяйственной деятельности на островах, которая не будет противоречить российскому суверенитету.

"Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов, - сказал Путин. - Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов".

Абэ, в свою очередь, сказал, что "японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыбы и морских ежей", а японский бизнес поможет развивать туризм и уровень жизни жителей Курил.

Кроме того, по словам Путина, Россия обеспечит прямой авиаперелет бывших японских жителей Курил на острова, чтобы они могли посетить могилы своих предков.

В свою очередь, Абэ заявил, что за четыре месяца, которые прошли после визита Путина в Японию, удалось сделать шаги к решению проблемы мирного договора. Японский премьер назвал их "пошаговым движение к нашей общей цели".

Никакой другой конкретики на пресс-конференции Путина и Абэ не прозвучало. Помимо Курил лидеры двух стран обсудили проблему Северной Кореи.

По словам главы японского правительства, эту тему они с Путиным обсуждали "довольно долго" и пришли к общему мнению, что Пхеньян должен полностью соблюдать резолюции Совбеза ООН, запрещающие КНДР запуски ракет, из-за которых резко обострилась ситуация на Корейском полуострове.

Путин признал, что ситуация на Корейском полуострове "серьезно деградировала".

Предыдущая встреча Путина и Абэ прошла в декабре прошлого года в Японии. Абэ стал вторым лидером стран "большой семерки", который принял у себя Путина после российской аннексии Крыма в 2014 году.

В центре повестки стоял вопрос Курильских островов - многолетний территориальный спор, в котором Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также архипелаг Хабомаи (в России такого названия не существует, архипелаг вместе с Шикотаном объединены под названием Малая Курильская гряда).

Токио считает Итуруп, Кунашир и Хабомаи своими незаконно оккупированными "северными территориями". Москва считает эти острова частью Курил и неоднократно заявляла, что их нынешний статус пересмотру не подлежит.

По итогам той встречи Путин и Абэ договорились, что две страны будут вести совместную экономическую деятельность на Курилах. По вопросу о принадлежности островов страны сохранили свои позиции.

В феврале по итогам встречи в Японии был создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, который возглавил министр экономики Хиросигэ Сэко.

Первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной экономической работы на южных Курилах состоялся в марте в Токио, обсуждалось сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине и туризме.

В феврале Кремль вынужден был опровергать сообщения о передаче Курил во временное пользование Японии.