Кудрин выступил за приватизацию всего нефтяного сектора в России

 (23)
Телеканал "Дождь"
четверг, 1 июня 2017 г. 11:30
Бывший министр финансов, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил приватизировать весь российский нефтяной сектор в ближайшие семь-восемь лет. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
Aleksejus Kudrinas
© Sputnik/Scanpix

По словам Кудрина, в нефтяном секторе не нужны государственные компании. Он подчеркнул, что государственный статус «приносит им, скорее, вред, чем имеет положительный эффект».

Кудрин также высказался за уменьшение участия государства в экономике. По его словам, «мы перешли все границы регулирования», а «масштаб проверок превысил разумность, это тормозит развитие нашего сектора».

Он отметил, что для увеличения темпа экономического роста в России необходимо не только создать инновации, но и выходить на мировые рынки и конкурировать там на равных.

В декабре 2016 года были приватизированы 19,5% компании «Роснефть». Покупателями стали компания Glencore и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки — 10,5 миллиарда евро (721,2 миллиард рублей по курсу ЦБ на 7 декабря).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сделка осуществлена «на тренде растущих цен на нефть». Путин, по словам Пескова, назвал приватизацию «Роснефти» «крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке за 2016 год».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край (5)

Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край
Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

МВД РФ: действия при задержании читавшего стихи мальчика правомерны (5)

МВД РФ: действия при задержании читавшего стихи мальчика правомерны
Замминистра МВД России Игорь Зубов назвал правомерными действия сотрудников полиции, задержавших в центре Москвы мальчика, читавшего стихи передает «Интерфакс».

Треть россиян поддержали физическое наказание детей (4)

Треть россиян поддержали физическое наказание детей
Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители могут физически наказывать детей 13-14 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

Кудрин выступил за приватизацию всего нефтяного сектора в России (23)

Aleksejus Kudrinas
Бывший министр финансов, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил приватизировать весь российский нефтяной сектор в ближайшие семь-восемь лет. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

За что судят главу карельского "Мемориала" Дмитриева (3)

За что судят главу карельского Мемориала Дмитриева
1 июня начнется слушание дела Юрия Дмитриева, краеведа из Карелии, обвиняемого в распространении порнографии. Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела.
Facebook друзья
Rambler's Top100