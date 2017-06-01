Кудрин выступил за приватизацию всего нефтяного сектора в России

По словам Кудрина, в нефтяном секторе не нужны государственные компании. Он подчеркнул, что государственный статус «приносит им, скорее, вред, чем имеет положительный эффект».

Кудрин также высказался за уменьшение участия государства в экономике. По его словам, «мы перешли все границы регулирования», а «масштаб проверок превысил разумность, это тормозит развитие нашего сектора».

Он отметил, что для увеличения темпа экономического роста в России необходимо не только создать инновации, но и выходить на мировые рынки и конкурировать там на равных.

В декабре 2016 года были приватизированы 19,5% компании «Роснефть». Покупателями стали компания Glencore и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки — 10,5 миллиарда евро (721,2 миллиард рублей по курсу ЦБ на 7 декабря).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сделка осуществлена «на тренде растущих цен на нефть». Путин, по словам Пескова, назвал приватизацию «Роснефти» «крупнейшей сделкой на мировом энергетическом рынке за 2016 год».