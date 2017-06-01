Кудрин после встречи с Путиным: власти не готовы к реформам

"Потерянным десятилетием" Кудрин называет последние 10 лет, когда экономический рост России в среднем составлял всего 1%, при том, что в первые два срока правления Владимира Путина этот показатель достигал 7%.

Кудрин также рассказал Bloomberg, что сомневается в том, что Путин полностью одобрит предложенную им стратегию развития России на период 2018-2024 годов. К такому выводу Кудрин пришел после встречи с президентом в конце мая, на которой представил свою программу.

По словам экс-министра, это связано с тем, что предложенные им меры идут вразрез с кремлевской моделью централизованного управления, которая была выстроена Путиным в те времена, когда цены на нефть были вдвое выше нынешних.

"Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость проведения структурных изменений очень медленно", - посетовал глава ЦСР.

В четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин также подчеркнул, что власти не смогут добиться повышения темпов экономического роста даже до 3%, если не будут учитывать требования мирового рынка и технологической революции и не начнут выстраивать внешние коммуникации на совершенно новом уровне.

"Пока мы не создадим те товары, которые будут массово применяться во всем мире, пока Россия не станет производителем знаковых товаров, мы не сможем взять эти барьеры. А для этого нужна новая внешняя политика, нужно уметь договариваться", - заявил Кудрин.

По его мнению, России необходимо увеличить свой несырьевой экспорт как минимум вдвое.

Во вторник Кудрин представил Путину стратегию развития России до 2035 года. Он предложил снизить роль государства в экономике, увеличить инвестиции в образование и человеческий капитал, а также повысить пенсионный возраст. В четверг, выступая на сессии ПМЭФ, Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор России в ближайшие 7-8 лет.

Свою экономическую программу главе государства также представил бизнес-омбудсмен Борис Титов, возглавляющий Столыпинский клуб.

Один из ключевых пунктов программы - смягчение денежно-кредитной политики. Титов и его соратники считают, что ЦБ должен создать новые институты развития и отказаться от массового отзыва лицензий. В отличие от Кудрина, Столыпинский клуб выступает против повышения пенсионного возраста.

Путин никаких решений по итогам обсуждения программ не принял. При этом во вступительном слове президент отметил, что с точки зрения долгосрочной стратегии развития ключевым документом в любом случае остается план правительства по ускорению темпов роста экономики.