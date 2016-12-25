Крушение Ту-154 в Черном море: погибли 92 человека

Утром в воскресенье 25 декабря самолет Минобороны Росии Ту-154, летевший на базу Хмеймим в Сирию, упал в Черное море. Всего в самолете летели 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту находился ансамбль имени Александрова, глава управления культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты ("Первый канал", НТВ и "Звезда"), а также врач и филантроп Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты. Обломки самолета найдены у побережья возле Сочи. СМИ допускают версию теракта.

В поисковой операции участвуют свыше 3000 человек и 27 кораблей, четыре вертолета БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты, заявили в Минобороны РФ. В район Сочи будут направлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием — с других флотов, помимо Черноморского, сообщает "Лента.ру".

Обломки самолета и 10 тел людей обнаружены в 6 км от береговой линии, выживших не наблюдается. Директор центра имени Сербского заявил, что опознание останков жертв авиакатастрофы под Сочи потребует проведения генетической экспертизы, сообщает РБК.

Самолет Ту-154Б-2 RA-85572 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета. Сигнал бедствия экипаж не подавал.

По информации "Интерфакса", в Сирию должны были лететь два борта. На втором везли подарки военным. "Новая газета" передает, что этот самолет успешно приземлился на базе Хмеймим.

Корпорация "Русские машины" отчиталась о ремонте Ту-154: капитальный ремонт произведен в декабре 2014 года на заводе-изготовителе "Авиакор". Он был третьим по счету. С этого момента заявок на плановое техобслуживание не поступало, передает РИА "Новости".

Версии экспертов о причине крушения

"Открытая Россия" со ссылкой на эксперта указывает на большую зону разлета обломков. Это подозрительно, так как может указывать на разрушение самолета в воздухе и, следовательно, теракт.

К версии о теракте склоняется летчик-инструктор Андрей Красноперов. С ним поговорил "Коммерсант ФМ". " Ситуация, возможно, схожа с трагедией в Шарм-эш-Шейхе, там тоже после взлета прошло совсем немного времени… Очень странно, самолет на взлете падает очень редко, тем более такого класса. Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен… Я могу рассматривать конструкцию самолета с точки зрения летчика, и поверьте, что связано с управлением самолета, там настолько надежная система управления стоит, не как сейчас электроника, а есть тросовые дублирующие системы, в том числе системы управления самолетом, то есть при отказе одной системы, вступает другая".

В свою очередь летчик-испытатель Магомед Толбоев объяснил разлет обломков по большой площади иначе. Он предположил, что это произошло из-за гидроудара о поверхность воды. "Спастись в этой ситуации возможности нет. Получается гидроудар, самолет мгновенно разлетается на части… Технический фактор может быть. В человеческий фактор, с учетом, что самолет шел на взлет, я не верю", — заявил Герой России интервью "Интерфаксу".

"Фонтанка" выдвигает еще одну версию: самолет могли неправильно загрузить, и он упал из-за дисбаланса. Предположение от анонимного источника в Минобороны.

Кто был на борту самолета

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров. В нем 64 работника ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников СМИ, 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, двое федеральных госслужащих и один сотрудник организации "Справедливая помощь" — Елизавета Глинка.

"Звезда" назвала имена своих сотрудников, летевших в Сирию. На борту были корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Ранее имена своих журналистов, летевших на Ту-154, назвали на "Первом канале" (Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов) и НТВ (Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов).

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов подтвердил данные о смерти главы Фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки: по его данным, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. "Мы до последнего надеялись на чудо", — заявил он "Интерфаксу".

"Вести.ру" сообщают, что этим же рейсом должен был лететь в Сирию певец Иосиф Кобзон. Артист сказал, что ему помешали планы на лечение.

В связи с крушением Ту-154 возбуждено дело; создана комиссия

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с крушением Ту-154 в Краснодарском крае. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов. "Интерфакс" передает, что следователи изымают предполетную документацию Ту-154, допрашивают должностных лиц, руководивших полетом, а также готовивший самолет к вылету техперсонал.

"Военным следственным отделом СK Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву возглавить комиссию по расследованию причин крушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.