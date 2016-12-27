Крушение Ту-154: свидетель указывает на ошибку пилотов

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал очевидцем авиакатастрофы Ту-154 близ побережья Сочи, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкие к расследованию источники. В момент трагедии невольный свидетель находился на катере в акватории Черного моря.

По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, будто собирался совершить на нее посадку. Однако для посадки положение лайнера в пространстве показалось очевидцу странным.

Сотрудник береговой службы отметил, что Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Он сравнил положение самолета с "мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо", пишет газета. Через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и затонул.

Эксперты отмечают, что описанная свидетелем картина так или иначе указывает на действия экипажа. Так, отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной скорости в 345 километров в час и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина стала терять скорость и высоту. Приоритетная версия заключается в том, что пилоты попытались слишком энергично поднять машину вверх. Воздушное судно вышло на закритические углы атаки, что затем привело к сваливанию.

Как отмечает газета, схожая ситуация произошла в августе 2006 года, когда Ту-154М ГТК "Россия", летевший из Анапы в Санкт-Петербург, разбился под Донецком. Тогда экипаж, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки. Отличие, правда, заключается в том, что тогда воздушное судно находилось на высоте 12 тысяч метров, а потому он не просто снизился, а несколько минут падал в режиме плоского штопора.

Впрочем, показания свидетеля не гарантируют, что катастрофа произошла по вине пилотов. Самолет мог рухнуть и из-за перегруженности или нарушения центровки лайнера его грузом: пилот в разговоре с диспетчером назвал машину "тяжелой". Причиной трагедии могла стать и техническая неисправность.

Источник "Коммерсанта" при этом уточнил, что версия теракта в настоящий момент не исключается полностью, но с уверенностью отвергнуть эту возможность можно будет лишь после анализа бортовых самописцев, а также экспертного исследования тел погибших и обломков Ту-154.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.