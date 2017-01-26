Крупнейшее месторождение золота в России продали с аукциона

Крупнейшее неразработанное золоторудное месторождение Сухой Лог, расположенное в Иркутской области, продано совместному предприятию компании "Полюс" и госкорпорации "Ростех".

Аукцион прошел без борьбы.

На аукционе был сделан всего один шаг. В итоге стартовая цена 8,55 млрд руб выросла на 10% до 9,406 млрд рублей (155 млн долларов). Деньги поступят в федеральный бюджет, объявил министр природных ресурсов России Сергей Донской.

"Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог стало ООО "СЛ-Золото", - цитирует министра Интерфакс.

ООО "СЛ-Золото" - совместное предприятие "Полюса", подконтрольного сыну миллиардера Сулеймана Керимова Саида Керимова, и одной из структур госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

На аукцион было подано всего две заявки - кроме ООО "СЛ-Золото" на крупнейшее в России неразведанное месторождение золота претендовала компания "Золото Бодайбо", принадлежащая близкому группе "Акрополь" бизнесмену Ибрагиму Паланкоеву и структуре ВТБ.

"Ведомости" писали, что в прошлом Паланкоев и его родственники сотрудничали с Керимовым-старшим. Связан ли он с ним сейчас, в компании "Золото Бодайбо" говорить отказались.

Формально претенденты никак не связаны, но на рынке склонны считать СП Паланкоева и ВТБ "страховкой" "Полюса", писал Интерфакс. Аукцион не состоялся бы при подаче только одной заявки.

Месторождение Сухой Лог - одно из крупнейших неразведанных месторождений в мире и крупнейшее в России. Оно находится в центральной части Ленского золоторудного района в Бодайбинском районе Иркутской области. Его запасы официально оцениваются 1943 тонны золота и 1533 серебра.

В начале 1990-х годов лицензию на его освоение получила компания "Лензолото", которая впоследствии была приобретена "Полюсом", однако в 1998 году иркутский губернатор Борис Говорин лицензию отозвал.

Правительство неоднократно пыталось продать Сухой Лог. Претендентами на него считались "Норильский никель", "Базовый элемент", АЛРОСА и другие. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона в конце ноября 2016 года.

Правительство поставило условие, что в аукционе могут участвовать только те компании, у которых не менее 25% уставного капитала принадлежат юридическому лицу, контролируемому государством (то есть в котором у государства доля более 50%). Под такие критерии подходили совместные предприятия "Полюса" с "Ростехом" и альянс компании Паланкоева с ВТБ.

Потенциальными претендентами на Сухой Лог также называли компании Polymetal, Nordgold, Kinross Gold, а также СП с участием "Росатома", однако они решили не участвовать в аукционе.

Оценка запасов месторождения основана на советских исследованиях, поэтому какова справедливая цена Сухого Лога, сказать сложно, сказал Интерфаксу аналитик БКС Олег Петропавловский.

Освоение месторождения потребует от его владельца до 100 млрд рублей (1,64 млрд долларов) капитальных затрат, сообщает минприроды. В год, говорится в сообщении министерства, планируется добывать 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год, а запасов должно хватить больше, чем на 50 лет.