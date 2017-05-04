Кремлевские эксперты спрогнозировали результат Путина на выборах

Близкий к Кремлю Фонд развития гражданского общества (ФоРГО, руководитель — бывший начальник управления внутренней политики администрации президента Константин Костин) подготовил доклад (есть в распоряжении Дождя) под названием «Путинское большинство накануне большого избирательного цикла». В нем приводятся результаты исследований рейтинга Владимира Путина, специально проведенных в апреле для доклада тремя социологическими службами — ВЦИОМом, ФОМом и Gallup International.

На основании полученных цифр авторы прогнозируют, что на выборах президента 2018 года Владимир Путин получит 70−75% голосов избирателей. Сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация не повлекла за собой оттока сторонников действующего президента, утверждают авторы доклада.

Цифра в 70−75% — усредненный результат социологических служб, следует из доклада. 61% опрошенных Gallup и ФОМ заявили о желании проголосовать за Путина в том случае, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье, пояснил Дождю Костин. Среди респондентов ВЦИОМ, по его словам, цифра составила 66%. Далее авторы вычли тех, кто заявил о нежелании участвовать в выборах, не определился или пообещал испортить бюллетень, и таким образом получили цифры в 70−75%.

Результат получается при прогнозируемой социологами явке примерно в 70%, говорит Костин. Если же явка окажется ниже хотя бы на 5%, то результат Путина может повыситься на 10−12%, прогнозирует он. «Этот электорат хорошо отмобилизован», — замечает он.

Костин говорит, что не видит предпосылок для существенного изменения рейтинга Путина в ближайшие месяцы. В самом докладе также подчеркивается, что электорат Путина скорее игнорирует ухудшение ситуации, а вот позитивные изменения встречает активным одобрением.

Авторы доклада так же подчеркивают, что у электората Путина нет альтернативного кандидата. На вопрос Romir, что люди сделают, если Путин не примет участия в выборах, 68% сторонников Путина либо затруднились ответить, либо пообещали не прийти на выборы, либо испортить бюллетень. При этом 9% все же высказались за Владимира Жириновского, а 6% за Геннадия Зюганова. Бывший президент и премьер Дмитрий Медведев при этом в опросе и докладе не упоминается.

Авторы исследовали и способ получения информации электоратом Путина. Основным источником информации для этих людей является телевидение. Согласно исследованию Romir, 77% респондентов узнают новости с помощью телеканалов. Но и концепция противостояния «партии телевидения» и «партии интернета» больше неактуальна: популярная ранее теория о перетекании аудитории в интернет и потреблении ею там принципиально иной информации не оправдала себя, утверждают авторы. Например, программа «Вести недели» с Дмитрием Киселевым не только выходит на канале «Россия», но и регулярно входит в число наиболее просматриваемых роликов в российском сегменте Youtube.