Кремль заявил об отсутствии вопроса санкций в повестке дня

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 16 января 2017 г. 14:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос санкций не стоит в повестке дня Кремля, передает корреспондент Дождя.
© Sputnik

Таким образом он прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трамп о том, что отмена санкций против России может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

«Сейчас переговоров на этот счет не ведется. Санкции — это не вопрос нашей повестки дня. Россия не была инициатором введений рестрикций, и Россия не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимо дождаться момента вступления Трампа в должность президента и уже после этого «давать оценки тем или иным инициативам».

Ранее Трамп в интервью Time заявил, что отмена санкций против России может быть связана с договоренностью о сокращении ядерных вооружений.

«На Россию наложены санкции — посмотрим, можно ли будет заключить с ней какие-нибудь хорошие договоренности. В частности, я думаю, что ядерных вооружений должно быть намного меньше, их нужно очень значительно снизить», — сказал он.

Ранее в интервью The Wall Street Journal Трамп заявил, что готов отменить санкции против России при условии ее сотрудничества с Вашингтоном. При этом новый президент не намерен снимать ограничения в течение некоторого времени после инаугурации. Возможной сферой сотрудничества Москвы и Вашингтона он назвал борьбу с терроризмом.

Телеканал "Дождь"
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