Кремль выразил сожаление из-за неспособности организатора "Евровидения" повлиять на Украину

Об этом сообщил корреспондент "Дождя".

Журналисты спросили Пескова, как Кремль может прокомментировать ситуацию с Самойловой.

«Выразить сожаление. Выразить сожаление, что организаторы оказались не способны призвать страну, которая заявила готовность провести конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в документах Европейского вещательного союза», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Европейский вещательный союз сказал о невозможности участия России в «Евровидении».

После того, как СБУ запретила российской участнице въезд на Украину, ЕВС предложил «Первому каналу» два решения: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру, которая ранее не посещала Крым.

СБУ запретила Самойловой въезд на три года из-за того, что певица выступала на концерте в Крыму в 2015 году.

По законодательству Украины, полуостров считается «временно оккупированной территорией». Такой статус предусматривает особый правовой режим посещения. Киевские власти разрешают въезд в Крым гражданам других стран только при получении специального разрешения СБУ. При нарушении этого правила можно получить наказание до трех лет лишения свободы.