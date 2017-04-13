Кремль вступился за зампостпреда при ООН и его речь в Совбезе

Накануне дипломат в ходе встречи обращался к британскому постпреду на "ты", а также потребовал у него "не отводить глаза".

"Ничего оскорбительного сказано не было", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, темы дискуссий в Совбезе касаются будущего международных отношений. "И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Накануне Сафронков резко отреагировал на слова представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия поддерживает применение оружие в Сирии и причастна к нарушению прав человека в этой стране. Дипломат заявил, что Лондон "испугался" возможного сотрудничества России и США и пытается подорвать это взаимодействие.

"Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" - обратился Сафронков к британскому коллеге. Российский зампостпреда также потребовал "не оскорблять Россию" и заявил, что Великобритания "обслуживает интересы вооруженных группировок", которые "истребляют" христианские меньшинства.

Перед этим Россия в восьмой раз заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, поддержанный Францией, Британией и США. Китай, шесть раз применявший право "вето" по сирийскому вопросу, на этот раз воздержался от голосования.

Проект резолюции предполагал резкое осуждение химической атаки в Идлибе и предлагал потребовать от сирийского правительства помощи в расследовании инцидента.

Сирийские правозащитники сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.

Активисты от оппозиции утверждают, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим. Сирийское правительство отвергает обвинения в применении химического оружия, утверждая, что его захватили повстанцы.