Кремль возложил ответственность за убийство Вороненкова на Украину

Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле надеются, что «убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены».

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — это «акт государственного терроризма со стороны России».

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в различных европейских столицах», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Вороненков «был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича относительно введения в Украину российских войск».