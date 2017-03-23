Кремль возложил ответственность за убийство Вороненкова на Украину

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Телеканал "Дождь"
четверг, 23 марта 2017 г. 16:10
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова свидетельствует о том, что Украина не смогла обеспечить его безопасность.
© Sputnik/Scanpix

Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Кремле надеются, что «убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены».

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — это «акт государственного терроризма со стороны России».

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в различных европейских столицах», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Вороненков «был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича относительно введения в Украину российских войск».

Телеканал "Дождь"
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