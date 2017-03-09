Кремль: Вашингтон давно прослушивает российских чиновников

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bbcrussian.com
четверг, 9 марта 2017 г. 15:05
Спецслужбы США давно прослушивают российских чиновников, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материалы портала Wikileaks, в которых, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб.
© Sputknik/Scanpix

"Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные, конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться", - заявил журналистам Песков.

"В Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц - и нашего посла [в США Сергея] Кисляка и так далее, - сказал он. - Там этого никто и не скрывает, поэтому здесь можно "Викиликс" и не раскрывать - можно догадаться".

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых, в частности, идет речь о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

Согласно этому массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

ЦРУ отреагировало на публикацию, заявив, что она ставит под угрозу безопасность американцев. Подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов в ЦРУ не стали.

Посол России в США Сергей Кисляк оказался в центре скандала после того как членов команды избранного президента Дональда Трампа обвинили в том, что они незаконно обсуждали с ним санкции против России.

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