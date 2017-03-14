Кремль связал фильм CNN о Путине с "истеричным и эмоциональным фоном"

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Телеканал "Дождь"
вторник, 14 марта 2017 г. 15:45
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «одиозным» фильм CNN о Владимире Путине, передает корреспондент Дождя.
© Sputnik

Песков отметил, что сам Путин еще не успел посмотреть этот фильм. В Кремле с его содержанием ознакомились по выдержкам из СМИ.

«Все было, как прогнозировалось, — очередной материал, который находится в русле этого истеричного и эмоционального фона, основанный на мнении, которое не имеет под собой ничего существенного», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что «ничего нового» в этом фильме нет, добавив, что в определенном объеме там присутствует и точка зрения Кремля.

Ранее CNN показал фильм о Путине под названием «Самый могущественный человек в мире». Его автором стал журналист, политический аналитик и редактор Newsweek Фарид Закария.

В фильме рассказывается о политической карьере Путина, объясняются причины возможного вмешательства России в выборы США, а также Закария предупреждает президента США Дональда Трампа, что тот не понимает Путина.

Телеканал "Дождь"
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