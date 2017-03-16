Кремль сообщил о готовности защитить российские банки на Украине

Песков подчеркнул, что при необходимости власти поддержат и защитят российские банки.

«Мы серьезно обеспокоены ситуацией при которой в отношении наших банков вводятся или будут вводиться ограничения. Безусловно, это противоречит международному праву, и мы продолжим очень внимательно отслеживать ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитных учреждений», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь сказал, что ситуация на Украине пугает «своей тенденцией к дальнейшей деградации». Он добавил, что Украина перестает быть для иностранных инвесторов «надежным и предсказуемым местом».

Накануне власти Украины поручили Нацбанку и СБУ разработать санкции против «дочек» российских банков. Госдума России в свою очередь сообщала, что пожалуется на погромы и дискриминацию банков в структуры Евросоюза.

В этом месяце украинские активисты несколько раз нападали на подразделения «дочек» российских банков на Украине. Так, батальон «Азов» и запрещенный в России «Правый сектор» замуровали вход в киевское отделение Сбербанка, также «неизвестные патриоты» приостановили работу банкоматов российских банков, залив их монтажной пеной. А активисты движения ОУН забросали камнями отделение «Альфа-банка».