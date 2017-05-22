Кремль рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Макрона

«Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон планируют совместно открыть подготовленную Эрмитажем выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Выставка будет проходить во дворце Большой Трианон замка Версаль.

Ранее BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщил, что Макрон 29 мая примет Путина в Версальском дворце.

О предстоящей поездке Путина во Францию также сообщал «Коммерсантъ». Источник издания в Кремле рассказал, что повестка визита Путина «будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.