Кремль рассказал подробности предстоящей встречи Путина и Макрона

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 22 мая 2017 г. 17:12
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей встрече обсудят перспективы развития отношений между двумя странами и актуальные международные вопросы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Кремля.
© Sputnik/Scanpix

«Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон планируют совместно открыть подготовленную Эрмитажем выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию. Выставка будет проходить во дворце Большой Трианон замка Версаль.

Ранее BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщил, что Макрон 29 мая примет Путина в Версальском дворце.

О предстоящей поездке Путина во Францию также сообщал «Коммерсантъ». Источник издания в Кремле рассказал, что повестка визита Путина «будет насыщенной» и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

Телеканал "Дождь"
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